Antalya

Antalya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu kenarına motosikletini park eden Mustafa Yalçın'a (75), yakınının evine uğramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.A. (25) idaresindeki 42 BZA 88 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.



