İlginizi Çekebilir

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı
Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu
Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da kayıp Alzheimer hastası ailesine teslim edildi
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor
Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığa seçilen Barut mazbatasını aldı
Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

Antalya

Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

ANTALYA - Antalya'da eTwinning kapsamında başlatılan "Benimle Büyüyor" projesi ile özel gereksinimli öğrencilere sorumluluk alma bilinci ve doğa sevgisi aşılanıyor.

Muratpaşa Güzeloba İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenlerinden Olgun Ekmen ve Hasibe Kürtül'ün hazırladığı projede, Yunanistan'dan 5, Türkiye'den ise 6 katılımcı yer aldı.

Proje kapsamında, öğrenciler yumurtaları kırmadan taşıyarak sorumluluk alma bilincini geliştirdi.

Ayrıca, bitki eken öğrenciler, sulama işlemlerini yaparak büyümelerini izledi.

Böylece, doğaya önem vermeyi öğrenen öğrencilerin sorumluluk bilinci de arttı.



Yurt Dünya 13.01.2026 17:33:26 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

2

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

3

Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı

4

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

6

Antalya'da kayıp Alzheimer hastası ailesine teslim edildi

7

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

8

Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

9

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığa seçilen Barut mazbatasını aldı

10

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu