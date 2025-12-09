İlginizi Çekebilir

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda
Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı
7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi
Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi
Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor
ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı
Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

Antalya

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

ANTALYA - Antalya'da Plancia Magna anısına yaptırılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğiyle, Perge Antik Kenti'nin simge isimlerinden Plancia Magna anısına yaptırılan heykel törenle açıldı.

Muratpaşa ilçesi Düden Park'ta gerçekleştirilen törende konuşan ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, kentin kültürünü ve bu toprakların yetiştirdiği bir kadını görünür kılmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kotanak, Perge Antik Kenti'nin imarında büyük rol oynayan Plancia Magna'nın, kendi döneminde seçme ve seçilme hakkı olmamasına rağmen inisiyatif alarak şehre hizmet ettiğini kaydetti.

Dernek olarak 20 yıldır Plancia Magna figürünü plaket olarak kullanarak bu ismi yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Kotanak, "Plancia Magna, döneminde bir belediye başkanının yaptığı hizmetlerle ön plana çıkmış, kendi imkanlarıyla hizmet vermiş gönüllü bir kadındır. Kültürümüz olan Perge bölgesinden çıkmış bir kadını şehirde görünür kılmak bizler için çok kıymetli." dedi.

- "Lütfen her alanda olun ve her alanda öncülük yapmaya devam edin"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise tarihte iz bırakan bir ismin 2 bin yıl sonra bile anılmasının ve onurlandırılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Açılışın sadece bir heykel töreni olmadığını, kadınların toplumsal hayattaki yerini simgelediğini dile getiren Hacısüleyman, "Burada bugün sadece Plancia Magna'yı değil, bütün kadınlarımızın toplumsal hayata kattıkları gücü, yaratıcılıklarını, empati duygularını ve iş disiplinlerini konuşuyoruz. Bu simgesel heykel vesilesiyle bütün kadınlarımızı kutluyorum. Hayata tutunurken şehrimiz onlardan destek, güç ve katkı bekliyor. Lütfen her alanda olun ve her alanda öncülük yapmaya devam edin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek heykelin açılışı gerçekleştirildi.



Yurt Dünya 9.12.2025 18:47:47 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da plancia magna heykeli açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda

2

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

3

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

4

Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi

5

Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

6

Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi

7

Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

8

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

9

ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı

10

Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor