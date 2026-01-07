İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı
Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı
Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi
Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi
ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi
Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

Antalya

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

ANTALYA - Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü 4 araca çarptıktan sonra yaralı olarak yakalandı.

Muratpaşa ilçesinde henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BPV 880 plakalı otomobil, şüphe üzerine Tonguç Caddesi üzerinde polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ara sokaklarda hızla ilerleyerek ekiplerden kaçmaya çalıştı.

4 araca zarar veren sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucunda yaralı olarak Evliye Çelebi Caddesi'nde yakalandı.

Kısa süreli trafiğe kapatılan caddede sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli madde olabileceği ihtimali üzerine ekipler tarafından arama yapılan otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.





Yurt Dünya 7.01.2026 00:11:22 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

2

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

3

Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı

4

Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

5

Basketbol Şampiyonlar Ligi

6

Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi

7

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi

9

Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu

10

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası