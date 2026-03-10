İlginizi Çekebilir

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı
Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

Antalya'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

Antalya

Antalya'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

ANTALYA - Antalya'da vatandaşların ramazan ayında mağduriyet yaşamaması için fiyat denetimlerine devam ediliyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki bir zincir markette yapılan denetim sırasında açıklamada bulundu.

Ramazan ayında denetimlerin artırıldığını belirten Özşahan, temel gıda ürünleri başta olmak üzere kafe, restoran ve fırınlarda da kontroller yapıldığını söyledi.

Özşahan, denetimlerde işletmelerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, kasa ile raf fiyatlarının uyumlu olup olmadığı ve işletmelerde menülerin yer alıp almadığının incelendiğini ifade etti.

Son dönemde ciddi bir fiyat artışı gözlenmediğini dile getiren Özşahan, "Enflasyon düştükçe fiyat artışına da yansıyor. Kontrollerimizi sürdürüyoruz, büyük bir artış görünmüyor." dedi.

Fırsatçılık ve stokçulukla mücadele kapsamında marketlerde üçer aylık geriye dönük fiyat listelerini de incelediklerini belirten Özşahan, elde edilen verilerin Ticaret Bakanlığına gönderildiğini ve değerlendirmelerin Haksız Fiyat Artışı Kurulu tarafından yapıldığını dile getirdi.

Özşahan, kent genelindeki denetimlere ilişkin, "Toplamda 7 bin 950 firma, 1 milyon 530 bin ürün denetlenmiş, 364 firma ile 1199 üründe aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda 4 milyon 800 bin liraya yakın idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.

Haksız fiyat artışı için 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar, stokçuluk faaliyetleri için ise 1 milyon 806 bin 177 liradan 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar idari para cezası uygulandığını belirten Özşahan, fiyat etiketi ihlallerinde ise her bir aykırılık için 3 bin 973 lira ceza kesildiğini söyledi.

Özşahan, vatandaşların, karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulamasının yanı sıra "Alo 175 Tüketici Hattı", CİMER, Ticaret İl Müdürlüğünün internet sitesi ve e-posta adresi üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 10.03.2026 14:19:25 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Demir, Ankara’dan Umutlu Dönüyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

2

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

3

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

4

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

6

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

7

Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

8

Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

9

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

10

Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor