Antalya

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin vatandaşa bilgilendirme ve sağlık ölçümü hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ramazan ayını sağlıklı geçirmelerini desteklemek amacıyla çeşitli noktalarda sağlık istasyonları kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Okuryazarlığı Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmaya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri katıldı.

Sağlık istasyonlarında vatandaşlara ramazan ayına özel sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapılırken, boy, kilo, kan şekeri ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi.

Ayrıca vatandaşlara kanser taramaları, tütünle mücadele danışmanlığı, kronik hastalıkların takibi, ruh sağlığı farkındalığı, temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamaları ile MHRS ve e-Nabız sistemleri hakkında bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında 11 bin vatandaşa sağlık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Özellikle yaşlı bireyler, engelliler, kronik hastalar, gebeler ve çocuklu aileler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları ramazan ayı boyunca devam edecek.



Yurt Dünya 10.03.2026 17:21:18 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

