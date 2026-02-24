İlginizi Çekebilir

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
WTA 125 Tenis Turnuvası
Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada
Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı
Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı

Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

ANTALYA - Antalya'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı dolayısıyla Ukraynalılar, Kalekapısı mevkisinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Yulia Kuchma, burada yaptığı konuşmada, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın, Belarus topraklarını da kısmen kullanarak Ukrayna'ya karşı tam kapsamlı askeri işgal başlattığını söyledi.

Söz konusu saldırının, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kenti ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bazı kısımlarının işgaliyle başlayan sürecin devamı ve tırmanışı olduğunu belirten Kuchma, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi verilerine göre, 31 Ocak 2026 itibarıyla en az 15 bin 172 sivilin hayatını kaybettiğini, 41 bin 378 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini dile getiren Kuchma, saldırılar nedeniyle şehir ve köylerin yıkıma uğradığını, milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Savaşın en ağır sonuçlarının çocukları etkilediğini vurgulayan Kuchma, 23 Şubat 2026 itibarıyla en az 685 çocuğun hayatını kaybettiğini, 2 bin 369 çocuğun yaralandığını aktardı.

Kuchma, binlerce Ukraynalı asker ve sivilin Rusya’da esaret altında bulunduğunu belirterek, savaş esirlerine yönelik muamelenin uluslararası insancıl hukuk ile Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olduğunu söyledi.

Sonbahar ve kış dönemlerinde Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirildiğini dile getiren Kuchma, bu saldırıların milyonlarca sivili elektriksiz, susuz ve ısınmasız bıraktığını kaydetti.

Kuchma, Ukrayna'nın özgürlüğü, toprak bütünlüğü ve adalet için mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Hiçbir saldırganlık haklı gösterilemez, hiçbir işgal meşru kabul edilemez ve hiçbir savaş suçu cezasız kalamaz." dedi.

Ukrayna'nın onurlu ve kalıcı bir barış istediğini belirten Kuchma, Türkiye ve Türk halkına, Ukrayna'ya verdikleri destek ve ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik ilkesel tutumları dolayısıyla teşekkür etti.



Yurt Dünya 24.02.2026 20:08:56 0
Anahtar Kelimeler: antalya’da rusya-ukrayna savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sayın Bahçeli’ye Açık Çağrı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

2

Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

3

WTA 125 Tenis Turnuvası

4

Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

5

Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

6

Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

7

ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı

8

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

9

Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi

10

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı