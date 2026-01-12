İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen ve "Şafak-07 Huzur-01" adı verilen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut kamu düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, meydana gelebilecek suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ekip ve 150 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 166 fişek, 43 kartuş, 505 sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



