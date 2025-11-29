Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.



Kent merkezi ve ilçelerde öğle saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentteki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağıştan kendilerini korumak için çevredeki apartman ve iş yerlerindeki saçakların altına sığındı.

Öte yandan, belediye ve polis ekipleri kentte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

- Kaş ilçesinde dolu etkili oldu

Kaş ilçesinde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için paspaslarla önlem aldı.



İlçe merkezi ve mahallelerde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışların kentte gün boyu etkili olması bekleniyor.

