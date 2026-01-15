Antalya'da sağlık kompleksinin açılışı yarın yapılacak

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, bünyesinde ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlığı ile ağız ve diş sağlığı merkezinin bulunacağı sağlık kompleksi yarın saat 11.00'de düzenlenen törenle hizmete açılacak.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Serik'te sağlık kompleksinin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu kompleksin yapımına 2023'te başladıklarını anlatan Özkan, "2 yıl içerisinde bitirmiş oluyoruz. Bu kompleks içerisinde ilçe sağlık müdürlüğümüz, 4 hekimli aile hekimliği birimimiz olacak. Yine 11 hekimli ağız ve diş sağlığı merkezimiz olacak. Tüm halkımızın ücretsiz faydalandığı Sağlıklı Hayat Merkezimiz burada olacak. 112 Acil istasyonumuzun da bulunduğu bir kompleksi inşallah yarın saat 11.00'de Serik halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 15 gün sonra Kepez'de Aile Hekimliği Birimini açacaklarını dile getiren Özkan, hemen akabinde Muratpaşa'da da Aile Hekimliği Biriminin açılışını yapacaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefine vurgu yapan Özkan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik Antalya'da yoğun çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Özkan, kentte aile hekimi başına düşen popülasyonunun 2 bin 700 civarında olduğunu ve 2026'nın sonunda bunu düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Temel amacımız üçüncü basamaktaki yoğun başvuru ve randevu yükünü azaltıp, gerçekten üçüncü basamağa gidecek vakaları eleyerek birinci basamaktan onlara sağlık hizmetlerini idame ettirmek." değerlendirmesinde bulundu.