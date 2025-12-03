Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan yolcu otobüsüyle taşınan, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 275 kilogram kırmızı et ve köfte ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, rutin kontroller sırasında Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.

Soğuk zincir kurallarına aykırı, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfte, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına, Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünlerin yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği, uygun değilse imha edileceği bildirildi.



