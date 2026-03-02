İlginizi Çekebilir

Antalya'da Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecesi düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da, Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecesi düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında Cam Piramit’te gerçekleştirilen etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Antalya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Uymaz katıldı.

Etkinliklerde ilk olarak Şanlıurfa’dan gelen Sıra gecesi ekibi sahne aldı. Vatandaşlar, Mahmut Tuncer ve Güler Işık'ın seslendirdiği türkülerle keyifli anlar yaşadı.

Elazığlılar gecesinde ise Emrah Güllü sahne aldı.

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Akkoyun, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.



