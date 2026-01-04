Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla anma programı ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Saklıkent'ten Sarıkamış'a Bu Topraklarda İzin Var" yürüyüşü düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler için de dua edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sarıkamış Harekatı'nın oldukça zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirterek, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum'un bir kısmının işgal altında olduğunu hatırlattı.

Türk ordusunun, 1914 sonbaharında Cihan Harbi başladığında, 1878'de kaybettiği vatan topraklarını kurtarmak için harekete geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ancak lojistik kanallar yetersizdi, ikmal hatları zayıftı. Denizde ise Rus donanması ikmal kollarımızı ve gemilerimizi batırmıştı. Bu şartlar altında, yaklaşık 100 bin vatan evladı Allahuekber Dağları'na doğru yola çıktı. Geri dönmeyi düşünmediler. Yeter ki vatan toprağı namahrem ellerden temizlensin diye, Allahuekber Dağları’nda şehadete yürüdüler. Onların yaktığı o ateş, Çanakkale'yi, Kanal Harekatı'nı, Kutü'l Amare'yi ve Medine Müdafaası'nı tutuşturdu. 1917'ye gelindiğinde, karşımızdaki işgalci güç savaş dışı kaldı. Böylece vatan toprağı olan Kars, Ardahan ve Artvin kurtarıldı."

Şahin, Anadolu'nun dört bir yanında, şehitlerin ortaya koyduğu bağımsızlık ruhunun olduğunu bildirerek, "Biz Türk milleti olarak vatan toprağına uzanan namahrem elleri kırmasını biliriz. Ancak biz sadece savaş zamanı kan vermesini değil, barış zamanında da devletini büyütmeyi, güçlendirmeyi ve dünya milletler ailesinde hak ettiği yeri alması için çalışmayı da biliriz. Bugün gençlere düşen görev ise bilimi ve aklı rehber edinerek daha da çok çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş ve anma programına, Vali Şahin'in yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kurum müdürleri, sivil topluluk temsilcileri, gençler ve vatandaşlar da katıldı.







