Antalya'da servisçiler "C plaka" alım ihalesinin iptaline tepki gösterdi

Antalya

ANTALYA - Antalya'da, servis esnafı C plaka alım ihalesinin iptal edilmesini protesto etti.

Antalya Servisçiler Odası öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan servisçiler, ihale iptalinin mağduriyet yarattığını savunarak kararın geri alınmasını talep etti.

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin burada yaptığı açıklamada çalışmayan 1500 araçları olduğunu, onların entegre olması için plakaların 6 ayda değil 1 ayda takılmasını istediklerini söyledi.

Taleplerinin meclisten geçmeyip alt komisyona gittiğini anlatan Şahin, mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

Protesto, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde sona erdi. Polis ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.



