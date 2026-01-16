Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir sitede, kardeşler M.E.U, ağabeyi V.U. ve yenge Z.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.U., araç içerisinde bulunan V.U. ve Z.U.'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan V.U., müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Z.U.'nun tedavisi devam ediyor.

Olay sonrası M.E.U. ise karakola giderek teslim oldu.