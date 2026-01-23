İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği
GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı
Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı
Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek

Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

Antalya

Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Zimmet suçundan 1 olayda, 19 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Tarihi eser kaçakçılığı suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 sikke ele geçirildi.

5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ise 10 olayda 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 1 milyon 970 bin 620 kaçak makaron, 1298 paket kaçak sigara, 783 kilogram kaçak tütün ve 125 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.



Yurt Dünya 23.01.2026 17:46:20 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği

2

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

3

Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı

4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

5

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

6

Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

7

Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

8

Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı

9

Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek