İlginizi Çekebilir

İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi
EY nadir toprak elementleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı
Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi
KETEM’den serviks kanserine karşı erken teşhis çağrısı
Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi
Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

Antalya'da "Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Uygulamalar Programı" düzenlendi

Antalya

Antalya'da "Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Uygulamalar Programı" düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da suyun etkin kullanımı, sürdürülebilir üretim yaklaşımları ve iyi uygulama örneklerinin ele alındığı "Su Verimliliği Seferberliği Kapsamında Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Uygulamalar Programı" gerçekleştirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde bir otelde düzenlenen programın açılışında, su yönetimi konusunda üniversite, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirdiklerini söyledi.

Suyla ilgili problemler olduğunu ama bunları çözecek bilgi birikimi, altyapı ve kurumlara sahip olunduğunu vurgulayan Irmak, konuya ilişkin sektörleri bir araya getiren bu tür programların çalışmaları hızlandıracağını ifade etti.

Irmak, COP31 İklim Zirvesi'nin kasım ayında Antalya'da yapılacağını anımsatarak, zirvede kentin doğal ve tarihsel üstünlüklerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

- "İsrafın azaltılması için İsrafa Duyarlı Otel Sertifikasyonu hayata geçirilmeli"

LATUYAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu ise Antalya'nın turizmin başkenti olduğu kadar doğal kaynakların en yoğun kullanıldığı coğrafyalardan biri olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Antalya'nın ciddi göç aldığını, ayrıca kentin nüfusunun 4 katı turist ağırladığını anlatan Saatçioğlu, bu süre zarfında iklim değişikliğinden kaynaklı yer altı su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

Saatçioğlu, tesislerde su tüketimlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oteller için su karnesi oluşturulması, imar kanununda yeni yapılacak otellerin minimum ve maksimum havuz kapasitesinin belirlenmesi, otel personeline belgeli su enerji kullanım eğitimi verilmesi, her şey dahil otellerde su kaynakları ve gıda israfının azaltılması için İsrafa Duyarlı Otel Sertifikasyonu'nun hayata geçirilmesini son derece önemsiyoruz."

Programda, "Ulusal Su Verimliliği Politikaları, Uygulama Modelleri ve Belgelendirme Süreci, Sürdürülebilir Su Yönetimi Yaklaşımları: Turizm Sektörü, Su Tüketiminin Optimize Edilmesi ve İklim Verilerine Dayalı Yönetim" konuları ele alındı.



Yurt Dünya 6.01.2026 13:33:39 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "su yönetimi ve sürdürülebilir uygulamalar programı" düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası

2

Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi

3

EY nadir toprak elementleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı

4

Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi

5

KETEM’den serviks kanserine karşı erken teşhis çağrısı

6

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

7

Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

8

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

9

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

10

Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı