İlginizi Çekebilir

Mersin'de hijyen koşullarına uymayan ruhsatsız fırına 6 bin 400 lira ceza kesildi
Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu
Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı
Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor
Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor
KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor
MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi
Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi

Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu

Antalya

Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesince "Antalya Derinliklerinden Arkeolojik Sualtı Keşifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte, Antalya kıyıları açıklarında sürdürülen sualtı kazı ve araştırmalarına ilişkin bulgular katılımcılarla paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarımı Bölüm Başkanı Hakan Öniz, Akdeniz'in derinliklerinde tespit edilen batık gemiler, sualtında kalmış antik yerleşimler ve bu alanlardan çıkarılan eserler hakkında sunum yaptı.

Öniz, Akdeniz kıyılarında çok sayıda antik kent bulunduğunu ancak bu kentlerden 50-60 bin yıl öncesinde insanların mağaralar ve benzeri alanlarda bu kıyılarda yaşadığını belirtti.

Sualtı arkeolojisi çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 422 batık belgelendiğini aktaran Öniz, her batığın kendi dönemine ışık tutan birer zaman kapsülü niteliğine sahip olduğunu, ileri teknolojilerle deniz tabanı araştırılarak tespit ettikleri batıklarda bilimsel kazı çalışması yürüttüğüklerini ifade etti.



Yurt Dünya 21.02.2026 17:25:42 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de hijyen koşullarına uymayan ruhsatsız fırına 6 bin 400 lira ceza kesildi

2

Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu

3

Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı

4

Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor

5

Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor

6

Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu

7

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor

8

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor

9

MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi

10

Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi