İlginizi Çekebilir

Huawei KOBİ'ler için yapay zeka odaklı eKit çözüm ailesini yeniledi
QM Awards'ta başarılı turizmciler ödüllendirilecek
Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı
Üniversiteliler görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazırladı
Kahramanmaraş'ta kursiyer kadınlar hem öğreniyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor
Antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu
Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Atatürk'ün tren yolculuğunda "Ne muhteşem bir manzara" dediği Eğirdir hattı turizme açılmayı bekliyor
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar

Antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu

Antalya

Antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen "Tarım Gündem" programında, sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği değerlendirildi.

ATB'de düzenlenen programda, ülkedeki su miktarı, göllerin su seviyelerindeki düşüş, kentlerdeki su kaybı ve tasarrufu değerlendirildi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya, programda yaptığı konuşmada, suyun insan hayatı açısından önemli olduğunu ve su gıtlığına karşı verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Nüfus artışıyla su üzerindeki baskının arttığını aktaran Topkaya, su tasarrufunun öncelikle tarımda başlaması gerektiğini ve vahşi sulama yöntemlerinin büyük su kaybına yol açtığını vurguladı.

Türkiye'de göllerin su seviyelerinde de düşüş yaşandığına dikkati çeken Topkaya, özellikle Burdur ve Eğirdir göllerinde ekolojik risklerin arttığını ve bazı zararlı mikroorganizmaların baskın hale geldiğini kaydetti.

Suyun stratejik bir kaynak olduğunu vurgulayan Topkaya, "Çok paranız olabilir ama su yoksa satın alamazsınız. Bugün kullandığımız su aslında torunlarımızın suyu. Gelecek kuşakların hakkını korumak için suyu çok daha dikkatli kullanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 12.03.2026 12:51:14 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Belen’in “Gül” Gibi Başkanı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Huawei KOBİ'ler için yapay zeka odaklı eKit çözüm ailesini yeniledi

2

QM Awards'ta başarılı turizmciler ödüllendirilecek

3

Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

4

Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı

5

Üniversiteliler görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazırladı

6

Kahramanmaraş'ta kursiyer kadınlar hem öğreniyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor

7

Antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu

8

Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

9

Atatürk'ün tren yolculuğunda "Ne muhteşem bir manzara" dediği Eğirdir hattı turizme açılmayı bekliyor

10

Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar