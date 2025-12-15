Antalya'da taksi ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde taksi ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Orta Mahalle Gedik kavşağı yakınlarında 07 YPT 83 plakalı taksi ile aynı istikametteki O.B. idaresindeki 07 EAB 65 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak durdu.
Kazada kamyonet sürücüsü O.B. ve A.A. yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan taksi sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.