Antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi

Antalya

Antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.T, M.K. ve V.K.'nın bulunduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 3 kitap ile 18 obje bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.




Yurt Dünya 21.01.2026 12:17:56 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi

