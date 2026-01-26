Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Tarım Gündem" programında, tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kayhan Yıldırım, Antalya Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tohumun bir ülke için milli güvenlik meselesi olduğunu, tohumu üreten ülkelerin tarımda bağımsızlıklarını ve gıda güvenliklerini sağladığını söyledi.

Ülkedeki tarım ürünlerinde "İsrail tohumuna bağımlı" olunduğuna ilişkin algının tamamen yersiz olduğunu aktaran Yıldırım, "İsrail'den bizim ne ithalatımız ne de ihracatımız var. 1980-90'lı yıllarda hibrit tohumda İsrail firmalarının yarattığı dominant etkideki algı hala devam ediyor. Bu, bilgi kirliliğidir. Türkiye bırakın İsrail'e tohumda bağımlılığı, tohum ihracatında önemli bir yere sahiptir." dedi.

Yıldırım, yerli tohumun stratejik önemine dikkati çekerken, salgının ardından gıdaya bağımlılığın ön plana çıktığı ve savaşların olduğu bir dünyada tohumun öneminin daha da anlaşıldığını dile getirdi.

Tohum pazarında Türkiye'nin 750 milyon dolar ile 11'inci sırada olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Tohumda 1 milyar doları aşma hedefindeyiz. Tohumda dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz. Türkiye 14 bin 500 tescilli tohum ürününe sahip." diye konuştu.

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Başkanı (TÜRKTED) Burak Gönen de tohumculuğun özel sektörün katkısıyla ivme kazandığına, Antalya'nın da bir üs haline geldiğine vurgu yaptı.

Tarım merkezi Antalya'nın tohumculuğun da merkezi olduğunu anlatan Gönen, "Uluslararası tohum firmaları da Antalya'da şirketler, tesisler kurmaya, ortaklıklar oluşturmaya başladı. Sebze tohumculuğu alanında faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 80'i Antalya merkezlidir. Antalya sebze tohumculuğunun başkenti haline geldi." ifadelerini kullandı.

Asya Pasifik Tohumculuk Kongresi'nin 1-5 Aralık 2026'da Antalya'da yapılacağını hatırlatan Gönen, 2 binin üzerinde katılımcı bekledikleri kongrenin ticarete ve teknolojik alana olumlu yansıyacağını kaydetti.



