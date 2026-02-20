İlginizi Çekebilir

Ak Partili Mustafa Şen: Deprem bölgesinde yeniden şehirler kurduk
Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Osmaniye'de konuştu:
Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı
Serik'te özel hastaneye "Sağlıkta Akreditasyon Standartları" belgesi verildi
Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'nde incelemelerde bulundu:
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı

Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı

Antalya

Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı

ANTALYA - Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyelerinin eserlerinden oluşan sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Sergide, akrilik, yağlıboya, suluboya, seramik ve minyatürden oluşan 75 eser yer aldı.

GÜSAD Başkanı ve sergi küratörü Ertuğrul Hepgüzel, dernek olarak her yıl geleneksel bahar sergisi yaptıklarını belirtti.

İran, Kazakistan, Rusya ve Türkiye'den 55 sanatçının çalışmalarının olduğunu söyleyen Hepgüzel, "Burada yabancı üyelerimizin de çalışmaları var, her biri kendi tekniğiyle çalıştı. Ayrıca sergimizin diğer özelliği de daha önce güzel sanatlar derneğinin belli bir seviyeye gelmesinde başarılar sağlamış ve vefat etmiş 4 sanatçımızın eserleri de mevcut." diye konuştu.

Sergi, 1 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



Yurt Dünya 20.02.2026 18:13:19 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "tomurcuk zamanı" karma sergisi açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Hizmetin Adı: Kurum mu, Şahıs mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Ak Partili Mustafa Şen: Deprem bölgesinde yeniden şehirler kurduk

2

Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Osmaniye'de konuştu:

4

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

5

Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı

6

Serik'te özel hastaneye "Sağlıkta Akreditasyon Standartları" belgesi verildi

7

Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'nde incelemelerde bulundu:

8

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu

9

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10

Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı