İlginizi Çekebilir

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Burdur'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazesi Antalya'da toprağa verildi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Antalya

Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu metreküp başına 94 mikrogram olarak orta seviyede ölçüldü. Toz taşınımı nedeniyle şehir merkezi ile Konyaaltı Sahili'nde puslu hava hakim olurken, görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Hava sıcaklığının 16 derece, nem oranının ise yüzde 84 olarak kaydedildiği kentte, toz bulutları yer yer gökyüzünü kapladı.

Antalya 4. Bölge Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Yurt Dünya 2.02.2026 11:34:05 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

2

Burdur'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazesi Antalya'da toprağa verildi

3

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

4

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti

5

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

6

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

7

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

8

Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

9

Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği

10

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı