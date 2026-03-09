Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde turizm çalışanlarından oluşan Kitap Kulübü üyeleri, tarihi Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" gerçekleştirdi.
Limak Hotels Kitap Kulübünce düzenlenen etkinliğe, "Adalya" romanının yazarı Göksal Kaynak da katıldı.
Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında yapılan yürüyüşte, romanda geçen mekanlar ziyaret edildi.
Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen söyleşide katılımcılar, kitabın yazım sürecini ve romanın kentle olan bağını yazardan dinledi.
Program, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.