İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu
Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi
Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı
Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası
Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi

Antalya

Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde turizm çalışanlarından oluşan Kitap Kulübü üyeleri, tarihi Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Limak Hotels Kitap Kulübünce düzenlenen etkinliğe, "Adalya" romanının yazarı Göksal Kaynak da katıldı.

Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında yapılan yürüyüşte, romanda geçen mekanlar ziyaret edildi.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen söyleşide katılımcılar, kitabın yazım sürecini ve romanın kentle olan bağını yazardan dinledi.

Program, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.



Yurt Dünya 9.03.2026 17:36:39 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da turizm çalışanları kaleiçi'nde "edebiyat yürüyüşü" düzenledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Sarıçam’daki Osmaniyeliler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu

2

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi

3

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

4

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi

5

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

6

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

7

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

8

Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

9

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu