Antalya'da üreticiler dijital tarım uygulamasıyla seralarını telefondan izleyebiliyor

ANTALYA - Antalya'da başlatılan dijital tarım uygulamasıyla üreticiler, soğuk havalarda seralarını cep telefonları üzerinden anlık takip edebiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamayla seraların sıcaklık, nem ve sulama verileri cep telefonlarından takip edebiliyor.

Uygulamadaki alarm ve uyarı bildirimleri sayesinde, sıcaklık belirlenen seviyenin altına düştüğünde önlem alınabiliyor.

Böylece, soğuk havalarda don riskine karşı nöbet tutmak zorunda kalmayan üreticiler, erken uyarı sistemleriyle güvenli üretim yapabiliyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde seracılık yapan Ali Patır, sistemin kolaylık sağladığını ve artık serasında aklının kalmadığını belitti.

Patır, şehir dışında olduğu zamanlarda bile hava soğuduğunda evdekilere haber vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını kaydetti.

