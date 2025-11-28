Antalya'da "Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı" düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) tarafından "Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversitenin açıklamasına göre, Yörük oyunlarının anlatıldığı çalıştayın açılış töreni, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, çalıştayın, Yörük kültürünün tarihi derinliklerinden alınıp gelecek nesillere aktarılması sürecine katkı sunacağını belirtti.

Akademik camianın bu kültüre sunduğu katkının kıymetli olduğunu kaydeden Özen, "Cumhuriyetin kazandırdığı nitelikli eğitim görmüş kadrolar tarafından irdeleniyor olması, kayıt altına alınıyor olması da çok kıymetli." ifadesini kullandı.

YÖRKAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu da Yörük oyunlarının kökeninin temel olarak savaş oyunu pratiğinden geldiğini ifade etti.

Uslu, Türklerin at üstünde yaptıkları yolculuklarda kendilerini dinamik tutmaları ve kıvrak zekalı olmaları gerektiği için cirit gibi dayanıklılık, isabet ve güç içeren oyunları tercih ettiklerini belirtti.

Açılışın ardından Yörük oyunlarından börü, gübüdük, kös, aksir ve güreş oyunlarının uygulamaları katılımcılara gösterildi.

Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alper Oral, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.