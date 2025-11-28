İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:
Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi
"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Antalya'da "Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı" düzenlendi

Antalya

Antalya'da "Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı" düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) tarafından "Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversitenin açıklamasına göre, Yörük oyunlarının anlatıldığı çalıştayın açılış töreni, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, çalıştayın, Yörük kültürünün tarihi derinliklerinden alınıp gelecek nesillere aktarılması sürecine katkı sunacağını belirtti.

Akademik camianın bu kültüre sunduğu katkının kıymetli olduğunu kaydeden Özen, "Cumhuriyetin kazandırdığı nitelikli eğitim görmüş kadrolar tarafından irdeleniyor olması, kayıt altına alınıyor olması da çok kıymetli." ifadesini kullandı.

YÖRKAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu da Yörük oyunlarının kökeninin temel olarak savaş oyunu pratiğinden geldiğini ifade etti.

Uslu, Türklerin at üstünde yaptıkları yolculuklarda kendilerini dinamik tutmaları ve kıvrak zekalı olmaları gerektiği için cirit gibi dayanıklılık, isabet ve güç içeren oyunları tercih ettiklerini belirtti.

Açılışın ardından Yörük oyunlarından börü, gübüdük, kös, aksir ve güreş oyunlarının uygulamaları katılımcılara gösterildi.

Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alper Oral, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Yurt Dünya 28.11.2025 18:24:10 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "uygulamalı yörük oyunları çalıştayı" düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

2

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

4

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

6

Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi

7

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

8

Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi

9

"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor

10

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti