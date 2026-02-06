Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen bir eve yapılan baskında 200 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 50 fişek, 1 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




