Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Antalya

ANTALYA – Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan ve 9 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramada, 173 sentetik hap ile 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.



