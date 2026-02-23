Antalya'da "WTA 125" tenis turnuvası heyecanı yarın başlayacak

ANTALYA - Antalya, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisine ev sahipliği yapacak.

Megasaray Tenis Akademisinden yapılan açıklamaya göre akademiye ait kortlarda yarın başlayacak organizasyon, üç hafta sürecek.

Her hafta 115 bin dolar para ödülünün ve kritik WTA puanlarının dağıtılacağı turnuva serisi, dünya sıralamasının önemli isimlerini Antalya'nın toprak kortlarında buluşturacak.

Milli sporcular da dünyanın en iyi tenisçileriyle mücadele ederek hem tecrübe kazanma hem de WTA sıralamasında yükselmek için gereken puanları toplama şansı yakalayacak.

Üst üste ikinci kez Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleşecek organizasyonun ilk hafta mücadeleleri, 1 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Girişlerin ücretsiz olduğu turnuvada ikinci hafta 3-8 Mart'ta, üçüncü hafta ise 10-15 Mart'ta tamamlanacak.