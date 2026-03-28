Antalya'da yabancı gazetecilere sağlık sistemi tanıtıldı

ANTALYA - Türkiye'nin sağlık sisteminin yerinde tanıtılması çalışmaları kapsamında Almanya ve Avusturya'dan gelen gazeteciler Antalya Şehir Hastanesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) işbirliğinde ülkenin sağlık turizmi alanındaki kapasitesi, hizmet çeşitliliği ve yüksek kalite standartlarının uluslararası düzeyde daha görünür kılınması amacıyla tanıtım projesi hazırlandı.



Proje kapsamında Almanya ve Avusturya'dan davet edilen 5 gazeteci için gezi programı oluşturuldu.

Almanya'dan programa katılan Maik Dollar ile Avusturya'dan gelen Elke Fertschey, Antalya Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti ve sağlık hizmetlerini yerinde deneyimleme imkanı buldu. Yabancı gazetecilere, hastanenin sahip olduğu modern fiziki altyapı, ileri tıbbi teknoloji donanımı, multidisipliner hizmet sunum modeli ve uluslararası hasta kabulüne yönelik organizasyonel kapasitesi kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Deniz Köseoğlu, AA muhabirine, Almanya ve Avusturya'dan gelen iki gazeteciye, hastanede verilen sağlık hizmetini uygulamalı şekilde anlattıklarını söyledi.

Yabancı gazetecilerin çok meraklı bir şekilde hastaneye geldiklerini dile getiren Köseoğlu, "Avrupa ülkelerindeki sağlık hizmetleriyle, ülkemizi kıyasladıklarında yapısal farklılıkları gördüler. Ülkemizde genel olarak sağlığa erişimin, tıbbi hizmet almadaki hızlılığı görünce şaşırdılar." dedi.

Türkiye'nin sağlık sisteminin yerinde tanıtılması noktasında programın etkili olduğunu ifade eden Köseoğlu, yabancı gazetecilerin Türkiye'nin sağlıkta iyi bir noktaya geldiğini deneyimleyerek görme imkanına kavuştuklarını belirtti.



