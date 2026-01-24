İlginizi Çekebilir

Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor

ANTALYA - Antalya'da sağanak nedeniyle sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki bazı evleri su bastı. Aksu ilçesinde bazı sera ve portakal bahçelerinde de su baskınları yaşandı.

Kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.



