Antalya

Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde fırtına ve yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı çalışmalarını sürdürdü.

Mahalle aralarında oluşan su birikintilerine müdahale eden ekipler, tıkanan mazgalları açarak yağmur sularının tahliyesini yaptı.

Çalışmalar kapsamında Saklıkent ve çevresindeki karla kapanan yayla yolları açılarak ulaşımın sürmesi sağlandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, olumsuz hava koşullarına karşı ilk andan itibaren sahada olduklarını kaydetti.



