Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iftar programında, ilçede yaşayan ve sonradan İslamiyet'i seçen yaklaşık 100 yerleşik yabancı bir araya geldi.

Manavgat Müftülüğünce Manavgat'ta bir otelde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. İftar vaktinde dualar eşliğinde oruçlar açılırken, yemek duasını Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu yaptı.

Burada konuşan Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İslam'a girişin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yolun ilim, ibadet ve güzel ahlakla güzelleştiğini ifade etti.

Karataş, "Sizler de çevrenize İslam'ı en güzel şekilde temsil edecek ahlakın taşıyıcıları olacaksınız. Rabb'im imanınızı sabit, yolunuzu açık, kalbinizi huzurda eylesin. Sizleri bu güzel tercihinizden dolayı tekrar tebrik ediyor, hayatınızın bu yeni safhasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İftara katılan mühtediler de İslamiyet'i seçme süreçlerini ve hayatlarında yaşadıkları değişimleri anlattı.

Norveçli Anita Değirmenci 29 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 23 yıldır Müslüman olduğunu kaydederek, İslam'ı seçtikten sonra daha sabırlı olduğunu ve kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Moldovalı Denis Moldovean ise aynı sofrada buluşmaktan ve aynı dini paylaştığı başka insanların da olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Moldovean, "Bu dine olan tutkuyu paylaşan başka insanların da olduğunu görmek harika. Az önce uzun zamandır yaşadığım uyku sorunundan, uykusuzluktan bahsediyordum. İslam'ı kabul ettikten, şehadet getirdikten sonra hatırlıyorum da uzun zamandır uyuduğum en iyi uykuydu." diye konuştu.



