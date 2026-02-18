İlginizi Çekebilir

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi
Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi
Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Adana'da okullar ramazan için süslendi
Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar
İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

Antalya

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

ANTALYA - Antalya'da faaliyet gösteren Megasaray Tenis Akademisi'nde birçok sporcu eğitim alırken, milli takımlara uzanan başarı hikayeleriyle kentin tenis altyapısına güç katıyor.

Akademide yıl boyunca farklı yaş gruplarından 30 ila 40 sporcu eğitim görüyor. Çalışmalarını 15 antrenör eşliğinde yürüten sporcular, akademideki sıkı hazırlıklarını yurt içi ve dışındaki turnuvalarda elde ettikleri başarılarla taçlandırıyor.

Son dönemde özellikle genç kız sporcuların öne çıktığı akademide, Fransa Açık ve Wimbledon gibi grand slam organizasyonlarında mücadele eden isimler de bulunuyor.

Akademide farklı kategorilerde dünya sıralamasında yükseliş gösteren sporcular yer alırken, 6 sporcu milli takımlarda burslu olarak mücadele veriyor. Akademide, ilk 100 ve 200 basamaklarına yaklaşan sporcuların bulunması, altyapı çalışmalarının meyvesinin alındığı somut gösterge olarak değerlendiriliyor.

Antalya'nın tenis turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesine de katkı sunan akademi, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor. Kentin iklimi, tesis kalitesi ve antrenör kadrosu, özellikle Avrupalı sporcular için cazibe unsuru oluşturuyor.

İş insanı Kemal Şahin, AA muhabirine, Megasaray Tenis Akademisi'nin Türk tenisinin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Akademide yetişen genç sporcular Ada Kumru ve Ramazan Kaan Oktay'ın Gençler Roland Garros ve Wimbledon'a katılacağını bildiren Şahin, 18 yaşındaki Letonyalı Adelina Lachinova'nın başarısını örnek gösterdi.

Şahin, "Dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. Üç yıl önce akademiye geldiğinde dünya sıralamasında 300'lü basamaklardaydı. Geçtiğimiz hafta hem çiftlerde hem teklerde aldığı galibiyetlerle 50. sıraya kadar yükseldi. Bu çok büyük bir başarı." dedi.

Adelina Lachinova ise 300'lü sıralardan 50'nciliğe yükselmenin hem kendisi hem akademi için büyük başarı olduğunu vurguladı.

Akademinin kendisine her zaman destek verdiğini belirten Lachinova, ilk kez Women's Tennis Association (WTA) sıralamasında yer almanın çok iyi bir duygu olduğunu ifade etti.

Kısa vadede gençler kategorisinde grand slam turnuvalarında mücadele etmeyi hedeflediğini dile getiren Lachinova, uzun vadede profesyonel olarak organizasyonlarda yer almak istediğini ifade etti.



Yurt Dünya 18.02.2026 14:15:52 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi

2

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

3

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi

4

Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

5

Adana'da okullar ramazan için süslendi

6

Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar

7

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

8

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

10

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar