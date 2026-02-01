İlginizi Çekebilir

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Antalya

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



