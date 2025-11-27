İlginizi Çekebilir

Antalya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla düzenlenen Tarım Gündemi programında, zeytin ve zeytinyağı konuşuldu.

ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan, ATB'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının Pamfilya döneminden itibaren bu coğrafyanın ürünü olduğunu belirtti.

Antalya'da zeytinin temel geçim kaynağı olarak görülmediğini aktaran Tan, "Üretici ürettiği ürüne sahip çıkmalı. Budama, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat yöntemleri daha bilinçli yapılmalı. Bölgeye has Tavşan Yüreği, Beylik ve Antalya Karası gibi çeşitlere ağırlık verilirse zeytinsiz sofra kalmaz. Sebzeye gösterilen ilginin onda biri zeytine gösterilse çiftçi çok daha fazla kazanır." dedi.

Tan, bu yıl sıcaklık artışı ve yağış azlığı nedeniyle hasadın olağan tarihten önce başladığını ifade etti.



