İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü
Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

Antalya

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında "Zeytinyağı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman ile İl Kültür ve Turizm müdürlükleri işbirliğiyle Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi.

Çalıştayda konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, zeytin ve zeytinyağının kent için sadece bir ürün değil, aynı zamanda kimlik meselesi olduğunu söyledi.

Dünya genelinde zeytinyağı üretiminin yaklaşık 3,5 milyon ton düzeyinde olduğunu belirten Bülbül, "Ülkemizde ise zeytinyağı üretimi 310 bin ton düzeyindedir. Bu üretim ise kişi başına yaklaşık 3,5 kilogram zeytinyağına karşılık gelmektedir. Buna karşın kişi başına fiili tüketimimiz yaklaşık 2,5 kilogram seviyesindedir." dedi.

Bülbül, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde ancak Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin gerisinde olduğunu kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağında dünyayla rekabet edebilmek için kalitenin önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları dile getirdi:

"Artık rekabet miktar üzerinden değil, kalite ve katma değer üzerinden yürümektedir. Türkiye, zeytin ve zeytinyağında dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir. Ancak son yıllarda üretimde yaşanan dalgalanmalar, iklim değişikliği ve artan maliyetler, bize yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir.

Bu yol haritasının merkezinde istikrarlı verim, doğru tarımsal uygulamalar ve yüksek kalite yer almak zorundadır. Bu noktada Antalya olarak çok güçlü potansiyele sahibiz. Erken hasat imkanımız, kaliteli üretime son derece uygun ekolojik koşullarımız ve tecrübeli işletmelerimiz bulunmaktadır."

- "Son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak ise çalıştayın zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından önemine işaret etti.

Daha önce zeytin ve zeytinyağı çalışmalarıyla ilgili zeytin mektepleri programı yaptıklarını anlatan Irmak, "Zeytinin ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Binlerce zeytin ağacını dağıttık, son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı. Dağıtılan zeytin ağaçlarının hepsinin meyvesini almaya başladık." diye konuştu.

Uzman akademisyenlerin, sektör ve kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sunumlar yapıldı.



Yurt Dünya 11.02.2026 13:25:57 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "zeytinyağı çalıştayı" düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

2

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

4

Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü

5

Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi

6

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

7

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

8

Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

9

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

10

Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi