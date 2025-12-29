Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi

ANTALYA - Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen "Antalya İş Dünyası İstişare ve İş Birliği Buluşması" programında, iş dünyasının güncel sorunları, kamu–özel sektör işbirliği ve üyeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, iş dünyasının ve küresel ekonominin rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

İşinde titiz, detaycı, tüm ayrıntılarına hakim olan, süreci yakından takip eden ve finansman konusunda hassas davranan kişilerin mutlaka başarılı olduklarını belirten Şahin, "İşimizde son derece atılgan ve cesur olmalıyız, hamle yapmaktan korkmamalıyız. Fırsatları göreceğiz, doğru zamanda doğru hamleleri yapacağız. Bunu yapmazsak küçük kalırız, zamanla kaybolur gideriz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üreten ve ihraç eden bir ülke haline geldiğini vurguladı.

2000'li yılların başında kişi başı milli gelirin 3 bin doların altında olduğunu bugün ise bu rakamın 18 bin dolara ulaştığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Orta gelir tuzağı denen sürecin artık sonundayız. Tünelin ucundaki ışık hızla büyüyor. 20 bin doların üzerine çıktığımızda Türkiye artık gelişmekte olan ülke olarak değil, gelişmiş bir ülke olarak anılacak. Artık katma değerli üretim yapabiliyoruz ve ihracatımız büyük ölçüde bunun üzerine kurulu. Eğer varlığınızı milletiniz uğruna çalışmaya adamazsanız pusulasız bir gemi gibi olursunuz. Ama bu yolda mücadeleye adarsanız mutlaka başarılı olursunuz. Bir milletin böyle bir yolda başarısız olma ihtimali yoktur. Nitekim bu millet bunu başardı, daha da iyisini başaracaktır. Bu istikamette hedefimiz, tarih boyunca mazlumların yanında durmuş olan adalet savaşçısı necip milletimizi yüceltmektir."

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise Antalya'nın iş dünyasına ilişkin bilgi verdi.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da iş insanları arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmak amacıyla bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Programda, iş dünyasının güncel sorunları, kamu-özel sektör işbirliği ve üyeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.