İlginizi Çekebilir

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı
Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi
Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı
Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı
Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü
Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

Antalya

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

KONYA - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden anne ile kızının cenazesi Konya'da defnedildi.

Zeynep (49) ile kızı Bilgenur Koçak'ın (16) cenazeleri memleketleri Derebucak ilçesine getirildi.

Durak Mahallesi'nde kılınan namazın ardından anne ile kızın cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Zeynep ile Bilgenur Koçak'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aile ziyaretinde bulundukları, Antalya'nın Alanya ilçesine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.



Yurt Dünya 2.02.2026 15:35:38 0
Anahtar Kelimeler: antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi konya'da toprağa verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

2

Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı

3

Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi

4

Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

5

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

6

Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

7

Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

8

Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı

9

Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

10

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi