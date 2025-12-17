İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı
Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı
Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor
Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu
Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor
Osmaniye'de ilkokul öğrencileri limon kolonyası yaptı
Adana'da yatağa bağımlı gencin film izleme hayali sağlık ekiplerince gerçekleştirildi
Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Kara'yı kabul etti

Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

Antalyalı firma

Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

ANTALYA - Antalya'da takviye edici gıdalar ve aromaterapi alanında faaliyet gösteren firma, bitkisel yağ, takviye gıda ve kozmetik alanında ürünlerini 40 ülkeye ihraç ediyor.

Talya Bitkisel adıyla Antalya'da ve ABD'de de şirketi bulunan Fitoterapi Uzmanı M. Halis Ertaş, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, firmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

23 yıldır bu sektörde bulunduklarını dile getiren Ertaş, takviye edici gıdalar ve aromaterapinin sadece tamamlayıcı alanlar değil, koruyucu sağlık yaklaşımının, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin ve bilim temelli ürün geliştirme süreçlerinin önemli yapı taşları olduğunu söyledi.

Türk menşeli bitkileri değerlendirerek hem yurt içine hem de yurt dışına gönderdiklerini belirten Ertaş, "Vitamın, mineral grupları, gıda takviyeleri ve aroması alanında ciddi yatırım yaptık. Mevcut tesisimizi yeniliyoruz, büyütüyoruz. Amacımız global pazarda daha fazla rol almak. Şu anda 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce de ABD'de şirket kurduklarını aktaran Ertaş, bu pazarda da etkin olduklarını ifade etti.

Talya Bilim Kurulu'nda yer alan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Prof. Dr. İffet İrem Çankaya da Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu ve bunları birer şifa kaynağı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Doğadaki bitkilerin işlenerek hem şifa olarak insanlara sunulduğunu hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını dile getiren Çankaya, Türkiye'de bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Çankaya, gıda takviyelerinin, uçucu yağların bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Gıda Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Pala da tüketilen gıdaların miktarının, beslenme ve yaşam şeklinin kronik hastalıklara yakalanma riskine etki yaptığını söyledi.

Kalsiyum, potasyum, magnezyum yeterli alınmadığında vücut sisteminde değişimler yaşandığını ifade eden Pala, bu durumun bir takım hastalıklara da zemin oluşturduğunu kaydetti. Pala, bu açıdan insanların hastalıktan korunabilmeleri için beslenmelerine ve gıda tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.




Yurt Dünya 17.12.2025 19:22:02 0
Anahtar Kelimeler: antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

2

Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

3

Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı

4

Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı

5

Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor

6

Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu

7

Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

8

Osmaniye'de ilkokul öğrencileri limon kolonyası yaptı

9

Adana'da yatağa bağımlı gencin film izleme hayali sağlık ekiplerince gerçekleştirildi

10

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Kara'yı kabul etti