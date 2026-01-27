İlginizi Çekebilir

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
GÜNCELLEME - Alanya'da 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu
Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi
Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

Antalya

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı.

Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.

Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.

Kundu Mahalle Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.

Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.



Yurt Dünya 27.01.2026 02:26:33 0
Anahtar Kelimeler: antalya'nın aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Parkomat Sistemine Ağırlık Verilmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

3

GÜNCELLEME - Alanya'da 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

4

Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

5

Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu

6

Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

7

Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi

8

Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

9

GÜNCELLEME - Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

10

Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı