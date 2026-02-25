ANTALYA - Antalya'da Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, kardeşini verdiği böbrekle hayata bağladı.

Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde yaşayan ve "Taşıyıcı" serisi filmleriyle ünlenen Statham'a benzerliği nedeniyle "Yerli Jason" olarak tanınan 40 yaşındaki Yıldırım, 6 yıldır böbrek yetmezliği çeken 56 yaşındaki ağabeyi Yaşar Yıldırım'a böbreğini vermek için gönüllü oldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Yıldırım'ın böbreğinin ağabeyine uyumlu olduğu tespit edildi.

Yapılan hazırlıkların ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi sorumlu hekimi ve mesul müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner yönetimindeki ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Yıldırım'dan alınan böbrek ağabeyine nakledildi.

Naklin ardından sağlığına kavuşan ağabey Yıldırım, taburcu edildi.

- "Ben de Jason Statham gibi cesur davrandım"

İsmail Yıldırım, AA muhabirine, ağabeyine 2 yıl önce "Hiç üzülme, Allah 2 böbrek vermiş. Birini sana vereceğim." diye söz verdiğini ifade etti.

Verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yıldırım, "Ağabeyimin sağlığına kavuşmasına vesile olduğum için çok mutluyum. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey çok yolunda gitti." dedi.

Kendisinin Jason Statham'a benzetildiğini anımsatan Yıldırım, "Jason Statham, filmlerde hayat kurtarıyor. Ben de gerçek yaşamda bir hayat kurtardım. O hep filmlerde cesurdu. Ben de Jason Statham gibi cesur davrandım. Ağabeyime böbreğimi verdim." diye konuştu.

- "Kardeşim artık benim kahramanım oldu"

Ağabey Yıldırım da nakil olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini çok iyi hissettiğini ve moralinin nakilden sonra yerine geldiğini anlatan Yıldırım, "Kardeşime çok minnettarım. O benden küçüktü ama artık onu ikizim sayıyorum. Ona borcumu asla ödeyemem. Kardeşimi film yıldızına benzetiyorlar ama kardeşim artık benim kahramanım oldu." ifadelerini kullandı.