İlginizi Çekebilir

32. Golf Mad Turnuvası sona erdi
Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Adana'da evde çıkan ve okul lojmanına sıçrayan yangın söndürüldü
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Kahramanmaraş'ta "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
Hatay'da fırtına etkili oluyor
Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı
LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu

Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Antalya

Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

ANTALYA - Antalya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kentte aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Toroslar'ın en yüksek noktalarından 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi ile Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent beyaza büründü.

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinden Gömbe, Sütleğen, Yayla Çukurbağ ve Yayla Barak mahallelerinde de kar etkili oldu.

Gömbe Mahallesi'ndeki 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca sürdü.

Vatandaşlar, yüksek rakımlı bölgelere giderek karın keyfini çıkardı.



Yurt Dünya 6.12.2025 22:09:00 0
Anahtar Kelimeler: antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

32. Golf Mad Turnuvası sona erdi

2

Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

3

Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

4

Adana'da evde çıkan ve okul lojmanına sıçrayan yangın söndürüldü

5

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

6

Kahramanmaraş'ta "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

7

Hatay'da fırtına etkili oluyor

8

Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı

9

LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi

10

Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu