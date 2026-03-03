İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı
Muratpaşa'da "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi açılacak
Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi
Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı
Samsung Solve for Tomorrow Elçisi seçilen 10 takım açıklandı
Kahramanmaraş'ta zeytin üreticilerine budama ve gübreleme uyarısı
Osmaniye’de öğrencilerden Ramazan’a özel manevi söyleyişler
Osmaniye’de 32 okulun katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi
Osmaniye’de ilk kez düzenlenen genç kızlar kriket il seçmesi sona erdi

Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

Antalya

Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler göçük nedeniyle bozulan yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Alanya ekipleri mahalle yollarında güvenli ulaşım için çalışma yürüttü.​​​​​​​

Alanya Taşatan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçük meydana gelen noktalarda taş ve toprak dolgusu yaptı.

Ekipler, buzlanmanın etkili olduğu Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yeniköy ve Köprülü grup yolunda da tuzlama yapıldı.



Yurt Dünya 3.03.2026 16:31:27 0
Anahtar Kelimeler: antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı

2

Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı

3

Muratpaşa'da "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi açılacak

4

Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi

5

Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

6

Samsung Solve for Tomorrow Elçisi seçilen 10 takım açıklandı

7

Kahramanmaraş'ta zeytin üreticilerine budama ve gübreleme uyarısı

8

Osmaniye’de öğrencilerden Ramazan’a özel manevi söyleyişler

9

Osmaniye’de 32 okulun katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi

10

Osmaniye’de ilk kez düzenlenen genç kızlar kriket il seçmesi sona erdi