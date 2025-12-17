Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Cuma günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman pas, şut ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı beyazlılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



