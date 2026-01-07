Antalyaspor ligin ikinci yarısında "Uğurlu" bir çıkış peşinde

ANTALYA - RABİA SAPMAZ - Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Hesap.com Antalyaspor, takımın başına teknik direktör Sami Uğurlu'nun getirilmesiyle sezonun ikinci yarısına umutla bakıyor.

Süper Lig'e Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan, ardından Erol Bulut ile yoluna devam eden Akdeniz temsilcisi, ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Topladığı 15 puanla ligde 15'inci sırada yer alan Antalyaspor'da, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile de yollar ayrıldı.

Ligin ikinci yarısı öncesi takımın başına teknik direktör Sami Uğurlu'nun getirilmesi, kırmızı beyazlı ekip için yeni bir umut oldu.

Sami Uğurlu yönetiminde hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekipte, yönetim kurulu da transfer yasağını kaldırarak yapılacak yeni takviyelerle takımın çıkışa geçmesini hedefliyor.





- "Amacımız ligi 40 puanın üzerinde bitirmek"

Kulübün basın sözcüsü Lokman Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig sıralamasında riskli bir bölgede yer aldıklarını hatırlattı.

Antalyaspor'un düşme tehlikesi yaşamaması için çaba gösterdiklerini ifade eden Arslan, "Antalyaspor'a geldiğimizden bu yana şeffaf, çevik ve hesap sorulabilir bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli pozitif saha sonuçlarından ziyade uzun vadede Antalyaspor'un ligin köklü, vazgeçilmez ve yeri belli olan kulüplerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. Bizim vizyonumuz bu." dedi.

Antalyaspor'un transfer engelinin olduğunu anımsatan Arslan, "Bunu açmak için belirli bir bütçe lazım. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ligin başında çok büyük bir emekle 20'den fazla dosyayı kaldırarak transferlerimizi açmıştık. Transfer engelini kaldırabilirsek bazı mevkilere takviye yapmak istiyoruz. Riskli alandan biran önce uzaklaşmak istiyoruz. Amacımız ligi 40 puanın üzerinde bitirmek. Bunun için 25 puan almamız gerekiyor. Sami hocanın bize 'uğurlu' geleceğine inanıyorum. Çok iyi bir iletişimi var. Teknik bilgisi tartışılmaz. İkinci yarının Antalyaspor için daha iyi olacağına ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.