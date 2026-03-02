İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftadasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor, 5 Mart Perşembe günkü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.



Spor 2.03.2026
