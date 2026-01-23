İlginizi Çekebilir

Antalyaspor Teknik Direktörü Uğurlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalyaspor Teknik Direktörü Uğurlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uğurlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren Uğurlu, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesine oy verdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Uğurlu, "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafını tercih etti.

Uğurlu, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Özellikle anı yansıtan fotoğrafların kendisini çok etkilediğini aktaran Uğurlu, "Fotoğrafların hepsinin hissedilerek çekildiği çok ortada. Fotoğraflara bakarken tüylerim diken diken oldu. Gazze'deki açlığı yansıtan fotoğraflar insanı derinden sarsıyor. Orman yangınında bir işçinin ateşleri hiçe sayarak ortaya çıkması, kadın voleybol takımımızın başarısında önemli rol oynayan Eda Erdem'in fotoğrafı, hepsi birbirinden güzel. AA'ya böyle bir seçkiyi hazırladığı için teşekkür ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



