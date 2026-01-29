İlginizi Çekebilir

Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'de merdiven altı üretilen 6 bin 86 kavanoz sahte krem ele geçirildi
Rönesans Holding iştiraki Ballast Nedam, Hollanda'da 933 konutun satışını gerçekleştirdi
Koleksiyon Mobilya'dan 2025 yılında 80 milyon lira net kar
Osmaniye’de rezerv alanlarındaki konut ve işyeri çalışmaları sürüyor
Osmaniye’de tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi
Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları

Antalyaspor

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Perçin, AA muhabirine, ligin ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladıklarını anımsattı.

Kasımpaşa maçındaki iyi oyunun Gençlerbirliği maçı için kendilerini ümitlendirdiğini belirten Perçin, "Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandık. Taraftar da güzel bir birliktelik içerisine girdi. Futbolcularımız maçın önemini çok iyi biliyorlardı ve sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Ligin ilk yarısında sahada gösteremediğimiz oyunu Gençlerbirliği karşısında gördük. İyi bir başlangıç yaptık ve mutluyuz." diye konuştu.

Yarın sahalarında ağırlayacakları Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiğini vurgulayan Perçin, rakiplerinin de galibiyet için geleceğine işaret etti.

Trabzonspor'un bu yıl çok güçlü olduğunu ve iyi futbol oynadığını anlatan Perçin, "İyi kadroları var. Biz de bu maça iyi çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de çok motive. Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Tribünde de güzel bir destek olacak. İyi bir ambiyansla bu maçtan alnımızın akıyla inşallah çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu. i


- "Bazı genç futbolcularına transfer teklifleri var"

İç saha karşılaşmalarında galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Perçin, son dakikada çok goller yediklerini bu durumun kendilerinde travma oluşturduğunu söyledi.

Gençlerbirliği galibiyeti ile futbolcuların da bu travmadan çıktığını ve üzerlerindeki baskıyı attığına işaret eden Perçin, Trabzonspor'u yenerek yukarıya doğru ivme yakalayacaklarını kaydetti.

Hasan Yakub İlçin dahil olmak üzere bazı genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu açıklayan Perçin, "Kulüp menfaati neyse onu düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizi versek bile ileride kulübe maddi katkı vermelerini sağlayacağız. Sonraki satıştan en az yüzde 40 payla satmayı düşünüyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.



Spor 29.01.2026 15:33:13 0
Anahtar Kelimeler: antalyaspor'da trabzonspor maçı hesapları

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Vali Yılmaz’a Büyük İlgi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

2

Mersin'de merdiven altı üretilen 6 bin 86 kavanoz sahte krem ele geçirildi

3

Rönesans Holding iştiraki Ballast Nedam, Hollanda'da 933 konutun satışını gerçekleştirdi

4

Koleksiyon Mobilya'dan 2025 yılında 80 milyon lira net kar

5

Osmaniye’de rezerv alanlarındaki konut ve işyeri çalışmaları sürüyor

6

Osmaniye’de tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

7

Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı

8

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları

9

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi

10

Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi